Šta ako Amerika napadne Iran?

Svet je u iščekivanju hoće li Sjedinjene Države nešto učiniti po pitanju pokretanja vojnog napada na Iran. Američki predsednik Donald Tramp zapretio je iranskom režimu vojnim udarima ako bezbednosne snage nastave sa nasiljem nad protestantima. Situacija je ozbiljno eskalirala “Napad je moguć i čini se izgledan” Tramp razmatra predloge za pregovore? Šta ako do udara dođe? Udarci za Hute, Hezbolah, ali i Rusiju

Preko 2.000 ljudi ubijeno je u protestima u Iranu. Snimci iz Irana pokazuju koliko je situacija eskalirala: improvizovana mrtvačnica u Forenzičkom medicinskom centru Kahrizak, južno od Teherana, ispunjena je telima u crnim vrećama, dok se ožalošćeni okupljaju i pokušavaju da identifikuju svoje voljene. Protesti traju od kraja decembra, a podstaknuti su besom građana zbog kolapsa nacionalne valute i dramatičnog pogoršanja životnog standarda. U takvom okruženju sve