Milan odneo pobedu iz Koma - Rabio heroj

B92 pre 29 minuta
Fudbaleri Milana savladali su Komo sa 2:1 u okviru 16. kola Serije A.

Posle dva vezana remija u prvenstvu, Rosoneri su uspeli da slave na veoma teškom gostovanju. Poveo je Komo preko Kempfa u desetom minutu. Defanzivac je bio najviši u skoku posle kornera i savladao Menjana. Milan je izjednačio u 45. minutu sa bele tačke, a precizan je bio Enkunku. Ipak, uloga heroja ove pobede je pripala Rabiou. Prvo je iskoristio asistenciju Leaa i pogodio dalji ugao za preokret. A u 88. minutu se namestio i odličnim udarcem sa distance potvrdio
