Olimpijakos "razneo" Partizan - vi ste to ocenili ANKETA

B92 pre 2 sata
Košarkaši Partizana su po sedmi put zaredom izgubili meč Evrolige.

Košarkaši Partizana doživeli su ubedljiv poraz od Olimpijakosa rezultatom 104:66 u meču 22. kola Evrolige. Nova blamaža i -38 je najubedljiviji poraz crno-belih na svom terenu ikada. Svetla na kraju tunela nema, a evo kako ste vi videli ovaj poraz Partizana – sedmi uzastopni u elitnom takmičenju. Celokupna ekipa Partizana dobila je ocenu 2, a najbolje ocenjeni igrači su Dilan Osetkovski i Kameron Pejn, dok je Dvejn Vašington najniže ocenjen sa 1,31 ocenom.
