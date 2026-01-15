Do sada 1.200 profesora potpisalo pismo podrške profesorki Jeleni Kleut, danas skup podrške

Do sada je blizu 1.200 profesora potpisalo pismo podrške profesorki Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut u kojem su zahtevali od proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu da zaustave "politički revanšizam" prema profesorki i da usvoje njenu žalbu, kako ne bi izgubila posao i kako bi univerzitet zaštitio svoju autonomiju.

"Sigurni smo da ne treba da napominjemo kakve su posledice po sve nas i širu društvenu zajednicu ukoliko priliku da zaustavite politički motivisane okršaje ovog tipa ne iskoristite. Slučaj Jelene Kleut neće biti poslednji, a Univerzitet u Novom Sadu će bespovratno izgubiti svoj ugled, integritet i mogućnost da funkcioniše autonomno, časno i nepristrasno, po akademskim principima kakve građani ove zemlje zaslužuju", naveli su u pismu članovima proširenog Senata.

Ocenili su da je jasno da je reč o "svojevrsnom mobingu" nad koleginicom Kleut i njenom "političkom progonu" sa Univerziteta u Novom Sadu.

"Sama činjenica da ste (na sednici Senata) u većini bili uzdržani ili ste glasali za usvajanje izveštaja o njenom izboru u zvanje govori da ste najverovatnije već tada slutili da je prigovor na ovaj izveštaj- koji se, iako podnet van zakonskog roka, našao pred vama - primer zloupotrebe procedura i političkog nasilja. Ne dozvolite da se nastavi ova očigledna diskriminacija i do sada neviđen politički motivisan revanšizam", navodi se u otvorenom pismu članovima proširenog Senata, čija su imena navedena u pismu.

Podsetli su članove proširenog Senata da je zaštita akademskog integriteta i autonomije univerziteta njihova dužnost po Zakonu o visokom obrazovanju Srbije, kao i po Statutu Univerziteta u Novom Sadu.

"Imate moć da zaustavite urušavanje naše zajedničke institucije tako što ćete vratiti proces izbora koleginice Kleut u zakonske okvire. Smatramo da, ovoga puta, osim pasivnog otpora pokušaju zloupotrebe, morate jasno staviti do znanja svima da su prava profesorke Jelene Kleut narušena", naveli su u pismu.

Sednica proširenog Senata zakazana je za danas u 11.00 sati, u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

I Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pozvali su članove proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu da glasaju "po akademskim procedurama a ne po političkoj lojalnosti", kako profesorka tog fakulteta Jelena Kleut ne bi ostala bez posla.

"Hvala Vam na znanju, podršci i razumevanju. Red je na nas da se odužimo, ne damo Vas!", napisali su studenti u objavi na društvenim mrežama.

Senat Univerziteta u Novom Sadu u novembru mesecu odbio je da izglasa izbor Jelene Kleut u zvanje redovne profesorke, iako su sva nadležna tela prethodno dala pozitivno mišljenje.

Akademska mreža Slobodan univerzitet navela je da je Senat to učinio uz ozbiljno kršenje procedura i ugrožavanje akademske autonomije i takođe pozvala danas na okupljanje ispred zgrade Rektorata.

Upozorili su da takva odluka može imati dugoročne posledice po akademsku zajednicu, studente i celokupan sistem visokog obrazovanja.

Smiljana Milinkov, šefica Odseka za medijske studije na kojem radi i profesorka Kleut, kazala je ranije da Jelena Kleut samo u ovom semestru drži nastavu iz šest predmeta, zatim da koordiniše program Komunikologija i odnosi s javnošću, vodi realizaciju dve stručne prakse za studente, kao i da je mentorka studentima na osnovnim i master studijama te na doktorskim studijama.

"Ukoliko se ne nađe rešenje za njen dalji rad na Filozofskom fakultetu, programi Žurnalistike, Komunikologije i odnosa s javnošću, kao i Kulturologija biće ugroženi, a potencijalno se ugrožava i veliki broj studenata na ovim smerovima", kazala je Smiljana Milinkov.

Slobodan univerzitet je ocenio da je reč o pokušaju režima da se osveti Jeleni Kleut jer je sve vreme aktivno podržavala studentske proteste i akademsku solidarnost.