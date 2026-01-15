Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo građane da napuste Iran

Beta pre 1 sat

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je danas pozvalo sve državljane Srbije koji su u Iranu da napuste tu zemlju, a one koji planiraju da tamo odu, da otkažu putovanje.

Upozorenje su, navode u saopštenju, izdali zbog "pogoršane bezbednosne situacije i povećanog rizika po ličnu bezbednost u Iranu".

Dok traje velika napetost između Irana iSAD zbog krvavog gušenja rasprostranjenih protesta u Iranu, ta država je rano jutros bez objašnjenja na četiri sata zatvorio vazdušni prostor za komercijalne letove aviona.

U operacijama bezbednosnih snaga protiv demonstrantima je ubijeno 2.615 ljudi, kaže nezavisna mreža za zaštitu ljudskih prava čije sedište je u SAD.

Broj mrtvih prevazilazi broj u bilo kojoj rundi protesta ili nemira u Iranu tokom više decenija i podseća na haos tokom "Islamske revolucije" 1979. kada je uspostavljen sadašnji režim.

(Beta, 15.01.2026)