Brojnim komšijama u petak stiže novac! Evo ko ima pravo na naknadu: Treba da ispune ove uslove

U petak, 16. januara 2026. godine, počeće isplata nacionalne naknade za starije osobe za decembar 2025. godine korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izveštava Hrvatski zavod za penziono osiguranje.

Nacionalnu naknadu za starije osobe primaće 19.188 korisnika (80,32% žena i 19,68% muškaraca), za šta je iz Državnog budžeta obezbeđeno 2.958.226,95 evra. Zaključno sa 1. januarom 2025. godine, nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti državljanin Hrvatske koji je navršio 65 godina života, sa stalnim prebivalištem na teritoriji Republike Hrvatske 10 godina neposredno pre podnošenja zahteva za