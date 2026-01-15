Jeziva nesreća na Smederevskom putu: Sudarili se autobus i auto, osam osoba povređeno, jedna stradala (foto)
Blic pre 56 minuta
Vozač automobila, rođen 1980. godine, preminuo je na licu mesta Osam osoba, uključujući vozača autobusa, primilo je lekarsku pomoć Jedna osoba je poginula dok je osam lakše i teže povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Boleču, na Smederevskom putu, u smeru ka gradu.
Kako nezvanično saznajemo, u saobraćajnoj nesreći kod Boleča, učestvovalo je putničko vozilo i autobus. U nesreći su učestvovali autobus "Lasta" i automobil "pežo 307". Sedam putnika i vozač autobusa su za sada zatražili lekarsku pomoć, a vozač automobila (46) je poginuo na licu mesta. Saobraćaj ka gradu je potpuno obustavljen i, prema nezvaničnim saznanjima, biće zatvoren naredna 3 sata. Kako prenosi reporter "Blica" sa lica mesta, na mestu saobraćajne nesreće je