Politički obrt: Rodrigez i Tramp razgovarali o budućnosti Venecuele, dogovoreno oslobađanje političkih zatvorenika

Donald Tramp je izjavio da SAD imaju odličnu saradnju sa Delsi Rodrigez i da se slažu sa Venecuelom.

Delsi Rodrigez je takođe najavila političke reforme i oslobađanje 406 političkih zatvorenika. Delsi Rodrigez, vršilac dužnosti predsednika Venecuele, izjavila je danas da je imala dug, produktivan i pristojan telefonski razgovor sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, tokom koga su razgovarali o bilateralnoj agendi na dobrobit obe zemlje, prenosi Rojters. I predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je jutros imao sjajan razgovor sa Delsi