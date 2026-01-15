Veljko Ražnatović prvi put nije došao na pomen ocu. Evo zašto danas nije bio sa porodicom na groblju

Blic pre 3 sata
Veljko Ražnatović prvi put nije došao na pomen ocu. Evo zašto danas nije bio sa porodicom na groblju

Danas se navršava 26 godina od ubistva Željka Ražnatovića Arkana Porodica i prijatelji su danas izašli na groblje Na današnji dan je pre 26 godina ubijen Željko Ražnatović Arkan, a kao i svake godine, porodica je održala pomen.

Ono što je ove godine drugačije jeste to što je ovo prvi put da na godišnjicu nije došao Veljko Ražnatović. Na pomen Željku Ražnatoviću Arkanu danas su došle Ceca Ražnatović sa snahom Bogdanom i unukom Željkom, a sa njima je bila i Lidija Ocokoljić. Veljko Ražnatović po prvi put nije obišao grob oca Željka Ražnatovića, a razlog je taj što je otputovao u Rusiju na pripreme, gde svakodnevno ima i po dva treninga. - On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju
