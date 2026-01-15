Trump nagoveštava da će zasad odustati od novog napada na Iran

Predsednik SAD Donald Trump nagovestio je da bi zasad mogao da odustane od napada na Iran, nakon što je rekao da su ga izvori "s druge strane" uverili da će vlasti u Teheranu prestati sa ubijanjem ljudi uključenih u masovne proteste. "Rečeno nam je da ubijanje u Iranu prestaje - da je prestalo", rekao je Trump novinarima u sredu u Ovalnom kabinetu. Naveo je da su ga o odluci da se ne nastavi s ubistvima obavestili "veoma važni izvori s druge strane" i dodao da bi