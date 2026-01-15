Astronauti sa Međunarodne svemirske stanica krenuli ka Zemlji u prvoj medicinskoj evakuaciji iz svemira

Astronaut kome je potrebna lekarska nega napustio je Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) u orbiti oko Zemlje sa tri člana posade u sredu u prvoj medicinskoj evakuaciji u istoriji američke Agencije za svemir NASA.

Četvoro astronauta – jedna žena i tri muškarca koji se vraćaju – iz SAD, Rusije i Japana, očekuju na spuštanje u Tihi oekan u blizini San Dijega u Kaliforniji u četvrtak ujutru letelicom SpejsIks. Odluka o medicinskoj ecvakuaciji je skratila njihovboravak u ISS za više od mesec dana. Astronautkinja NASA-e Zina Kardman je uoči povratka rekla da je „nije iznenadilo je koliko se dobro ova posada ujedinila kao porodica da pomažemo jedni drugima“. Zvaničnici su prošle