Astronauti sa Međunarodne svemirske stanica krenuli ka Zemlji u prvoj medicinskoj evakuaciji iz svemira

Danas pre 2 sata  |  Beta
Astronaut kome je potrebna lekarska nega napustio je Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) u orbiti oko Zemlje sa tri člana posade u sredu u prvoj medicinskoj evakuaciji u istoriji američke Agencije za svemir NASA.

Četvoro astronauta – jedna žena i tri muškarca koji se vraćaju – iz SAD, Rusije i Japana, očekuju na spuštanje u Tihi oekan u blizini San Dijega u Kaliforniji u četvrtak ujutru letelicom SpejsIks. Odluka o medicinskoj ecvakuaciji je skratila njihovboravak u ISS za više od mesec dana. Astronautkinja NASA-e Zina Kardman je uoči povratka rekla da je „nije iznenadilo je koliko se dobro ova posada ujedinila kao porodica da pomažemo jedni drugima“. Zvaničnici su prošle
