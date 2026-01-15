Oblačno i suvo, ujutru mraz i magla

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti promenljivo oblačno i suvo, sa mestimičnim mrazom i maglom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab vetar južnih pravaca, a najniža temperatura će biti od -3 do pet, dok se najviša očekuje od šest do 12 stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, suvo i toplo za ovaj period godine. Duvaće slab vetar južnih pravaca, a najniža temperatura će biti od jedan do pet, sa najvišom oko 11 stepeni.