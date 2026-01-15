SAD od 21. januara prekidaju obradu viza posetilaca iz 75 zemalja, uključujući BiH i Severnu Makedoniju

Danas pre 6 sati  |  FoNet
SAD od 21. januara prekidaju obradu viza posetilaca iz 75 zemalja, uključujući BiH i Severnu Makedoniju
Američka vlada će od 21. januara prekinuti obradu viza posetilaca iz 75 zemalja, među kojima su Rusija, Brazil, Iran, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Nigerija i Tajland, navodi danas Televizija Foks, pozivajući se na dokumenta Stejt Departmenta. Tvrdi se da je ambasadama SAD naloženo da prestanu da primaju naloge za izdavanje viza, dok se ne preispita postojeća procedura. Američki predsednik Donald Tramp je u novembru izjavio da će uvesti “trajnu pauzu” u
