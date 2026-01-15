Žreb za Australijan Open: Đoković u istoj polovini sa Sinerom, u prvom kolu protiv Martineza

Danas pre 28 minuta  |  A. Pavlović
Žreb za Australijan Open: Đoković u istoj polovini sa Sinerom, u prvom kolu protiv Martineza

Srpski teniser Novak Đoković igraće u prvom kolu Otvorenog prvenstva Australije protiv Španca Pedra Martineza, odlučeno je žrebom u Melburnu.

Martinez je 71. reket sveta i ima 28 godina, a sa njim Đoković nikada do sada nije igrao. Osvajač rekordnih 10 titula na Australijan openu je u istom delu žreba sa dvostrukim uzastopnim šampionom Italijanom Janikom Sinerom, sa kojim bi mogao da igra u polufinalu. Đokovićev potencijalni protivnik u drugom kolu mogao bi da bude Francuz Terens Atman, u trećem kolu bi mogao da igra protiv Španca Roberta Bautiste Aguta ili Amerikanca Brendona Nakašime, a mogući rival mu
