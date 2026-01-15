(Video) Haos na auto-putu u Beogradu: Lančani sudar, automobili u nizu slupani, Hitna na licu mesta

Dnevnik
(Video) Haos na auto-putu u Beogradu: Lančani sudar, automobili u nizu slupani, Hitna na licu mesta

Večeras je na auto-putu kod NIS-ove pumpe u smeru ka Beogradu došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo više vozila.

Kako prenosi Instagram stranica moj_beo_grad_ uzrok nesreće nije poznat, kao ni stanje učesnika. Kako se vidi na snimku, nekoliko vozila slupano je, a Hitna pomoć nalazi se na licu mesta. Saobraćaj je na ovom delu putu trenutno usporen, pa se vozačima savetuje dodatan oprez. Na licu mesta nalaze se ekipe Hitne pomoći i policija. A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_)
