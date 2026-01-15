SAD prodale prvu venecuelansku naftu, vrednu 500 miliona dolara

Euronews pre 16 minuta  |  Autor: Tanjug
Sjedinjene Američke Države završile su prvu prodaju venecuelanske nafte, vredne 500 miliona dolara (429 miliona evra), saopštio je danas zvaničnik administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Detalji prodaje još nisu otkriveni, iako je zvaničnik rekao da se očekuje veća prodaja u narednim danima i nedeljama, prenosi CBS News. Bela kuća je predstavila strategiju prodaje miliona barela sankcionisane venecuelanske nafte i kontrole prihoda, oslanjajući se na investicije američkih naftnih kompanija kako bi se oživela naftna infrastruktura zemlje. Prihod od prodaje nafte biće podeljen između Venecuelanaca, američkih kompanija i američke vlade, po nahođenju
RTV pre 26 minuta
