Sastanak Đedović Handanović i Sijarta: MOL neće gasiti rafineriju u Pančevu ako preuzme NIS

Insajder pre 1 sat
Sastanak Đedović Handanović i Sijarta: MOL neće gasiti rafineriju u Pančevu ako preuzme NIS

U slučaju da MOL postane većinski vlasnik Naftne industrije Srbije, neće gasiti rafineriju u Pančevu, rekli su nakon današnjeg sastanka mađarski šef diplomatije Peter Sijarto i ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović.

Sijarto je rekao da su pregovori MOL-a i ruskih vlasnika veoma dobri. "Narednih dana može da se očekuje prvi značajan korak", rekao je Sijarto i dodao da MOL smatra da rafinerija u Pančevu ima strateški značaj. "Sve priča da ima nameru da zatvori Rafineriju su lažne i namerno se iznose da bi se uvela zabuna", rekao je. Dubravka Đedović Handanović je rekla da će Rafinerija u Pančevu pre kraja nedelje nastaviti rad. "Sa ministrom inostranih poslova Mađarske
PančevoMađarskaMOL

