Senat odbio prigovor Jelene Kleut, profesorka ostaje bez posla

Na sednici proširenog Senata novosadskog univerziteta danas je tajnim glasanjem odbijen prigovor koji je vanredna profesorka Filozofskog fakulteta Jelena Kleut uložila nakon što u novembru prošle godine to telo nije odlučilo o njenom izboru u zvanje redovne profesorke. Pojednostavljeno - profesorka Kleut ostaje bez posla.

Profesorka Kleut kaže da nije iznenađena odlukom i najavljuje žalbu upravnom sudu. Odluka Senata izazvala je snažne reakcije. Studenti Filozofskog fakulteta javno su stali u odbranu profesorke, navodeći da se u ovom slučaju ne odlučuje isključivo na osnovu stručnih i naučnih kriterijuma, već da je proces, kako tvrde, opterećen političkom podobnošću pojedinih kadrova, a ceo slučaj ponovo je otvorio pitanje akademske autonomije i mogućeg političkog uticaja na proces