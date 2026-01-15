Englez se vratio u Premijer ligu: Konor Galager novi fudbaler Totenhema

Dosadašnji fudbaler Atletiko Madrida Konor Galager potpisao je ugovor na pet i po godina sa Totenhemom.

Za 25-godišnjeg fudbalera bila je zainteresovana i Aston Vila, koja je želela da ga dovede na pozajmicu uz opciju da ga kupi, ali je Atletiko samo želeo da proda fudbalera ukoliko bi novi klub imao obavezu da ga kupi, preneo je Skaj. Totenhem je kupio engleskog fudbalera za 34 miliona funti, a Atletiko ga je kupio od Čelsija na leto 2024. godine za oko 38 miliona. Galager je igrao i za Vest Bromvič, Kristal Palas, Čarlton i Svonsi, a u Premijer ligi odigrao je 136