Evo zašto Veljko i Anastasija nisu došli na očev pomen: Sveštenik iz hrama došao na groblje, Ražnatovići ispoštovali tradiciju, ali prvi put bez njih (video)

Na današnji dan navršava se 26 godina od ubistva Željka Ražnatovića Arkana, a prijatelji i porodica okupili su se kako bi odali počast pokojniku.

Na pomen su došli Aleksandar Mandić, sin pokojnog Milenka Mandića Mande, koji je ubijen zajedno sa Arkanom u hotelu "Interkontinental", kao i Kuzman Babeu, fudbalski trener u Obiliću, kao i pripadnici Srpske dobrovoljačke garde i JSO-a. Pevačica i Arkanova udovica Svetlana Ceca Ražnatović je sa snajom Bogdanom i unukom Željkom došla na grob, gde je sveštenik iz hrama Svetog Save održao molitvu, ali ovog puta Cecini naslednici nisu došli. Prvi put za 26 godina