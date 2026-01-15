Evo zašto Veljko i Anastasija nisu došli na očev pomen: Sveštenik iz hrama došao na groblje, Ražnatovići ispoštovali tradiciju, ali prvi put bez njih (video)
Kurir pre 31 minuta
Na današnji dan navršava se 26 godina od ubistva Željka Ražnatovića Arkana, a prijatelji i porodica okupili su se kako bi odali počast pokojniku.
Na pomen su došli Aleksandar Mandić, sin pokojnog Milenka Mandića Mande, koji je ubijen zajedno sa Arkanom u hotelu "Interkontinental", kao i Kuzman Babeu, fudbalski trener u Obiliću, kao i pripadnici Srpske dobrovoljačke garde i JSO-a. Pevačica i Arkanova udovica Svetlana Ceca Ražnatović je sa snajom Bogdanom i unukom Željkom došla na grob, gde je sveštenik iz hrama Svetog Save održao molitvu, ali ovog puta Cecini naslednici nisu došli. Prvi put za 26 godina