Podnete krivične prijave zbog napada na Anu Bekutu: Evo šta se stavlja na teret šest osoba

Kurir pre 53 minuta
Podnete krivične prijave zbog napada na Anu Bekutu: Evo šta se stavlja na teret šest osoba

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneli su krivične prijave protiv G.

M. (42), T. B. (36), D. I. (19), M. R. (34), S. M. (54) i D. T. (54) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Sumnja se da su oni ledenicama gađali estradnu umetnicu Anu Bekutu i članove orkestra, tokom koncerta povodom dočeka Pravoslavne Nove godine na Gradskom trgu u Čačku. G. M., T. B., D. I. i M. R. su uz izveštaj o policijskom hapšenju, privedeni na saslušanje u Više javno
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Oglasio se MUP: Krivične prijave protiv šest osoba, ledenicama gađali Anu Bekutu u Čačku

Oglasio se MUP: Krivične prijave protiv šest osoba, ledenicama gađali Anu Bekutu u Čačku

Nova pre 28 minuta
MUP: Krivične prijave protiv šest osoba osumnjičenih za napad ledenicama na pevačicu Anu Bekutu

MUP: Krivične prijave protiv šest osoba osumnjičenih za napad ledenicama na pevačicu Anu Bekutu

NIN pre 28 minuta
MUP: Policija u Čačku podnela šest krivičnih prijava zbog napada ledenicama na pevačicu Anu Bekutu

MUP: Policija u Čačku podnela šest krivičnih prijava zbog napada ledenicama na pevačicu Anu Bekutu

Danas pre 28 minuta
MUP: Krivične prijave protiv šest osoba, ledenicama gađali Anu Bekutu u Čačku

MUP: Krivične prijave protiv šest osoba, ledenicama gađali Anu Bekutu u Čačku

N1 Info pre 1 sat
Policija u Čačku podnela više krivičnih prijava zbog napada grudvama na pevačicu Anu Bekutu

Policija u Čačku podnela više krivičnih prijava zbog napada grudvama na pevačicu Anu Bekutu

Insajder pre 52 minuta
Krivične prijave protiv šest osoba zbog gađanja Ane Bekute ledenicama

Krivične prijave protiv šest osoba zbog gađanja Ane Bekute ledenicama

RTV pre 1 sat
Krivične prijave protiv 6 osoba: Osumnjičeni da su ledenicama gađali Anu Bekutu na koncertu u Čačku, oglasio se MUP

Krivične prijave protiv 6 osoba: Osumnjičeni da su ledenicama gađali Anu Bekutu na koncertu u Čačku, oglasio se MUP

Blic pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakMinistarstvo unutrašnjih poslovaNova godinaAna Bekuta

Hronika, najnovije vesti »

Nakon skupa u Valjevu, priveden arhitekta: Ostavio poruku "Valjevo pamti"

Nakon skupa u Valjevu, priveden arhitekta: Ostavio poruku "Valjevo pamti"

N1 Info pre 17 minuta
Muškarac poginuo u saobraćajnoj nesreći u Belom Potoku

Muškarac poginuo u saobraćajnoj nesreći u Belom Potoku

RTV pre 28 minuta
Saobraćajna nesreća kod Bubanj potoka: Smrtno stradao jedan muškarac

Saobraćajna nesreća kod Bubanj potoka: Smrtno stradao jedan muškarac

Vreme pre 17 minuta
Oglasio se MUP: Krivične prijave protiv šest osoba, ledenicama gađali Anu Bekutu u Čačku

Oglasio se MUP: Krivične prijave protiv šest osoba, ledenicama gađali Anu Bekutu u Čačku

Nova pre 28 minuta
Nakon skupa u Valjevu, priveden arhitekta: Ostavio poruku na saobraćajnom znaku

Nakon skupa u Valjevu, priveden arhitekta: Ostavio poruku na saobraćajnom znaku

Nova pre 3 minuta