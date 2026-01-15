Podnete krivične prijave zbog napada na Anu Bekutu: Evo šta se stavlja na teret šest osoba

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneli su krivične prijave protiv G.

M. (42), T. B. (36), D. I. (19), M. R. (34), S. M. (54) i D. T. (54) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Sumnja se da su oni ledenicama gađali estradnu umetnicu Anu Bekutu i članove orkestra, tokom koncerta povodom dočeka Pravoslavne Nove godine na Gradskom trgu u Čačku. G. M., T. B., D. I. i M. R. su uz izveštaj o policijskom hapšenju, privedeni na saslušanje u Više javno