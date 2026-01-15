N1 Direktno: Rešenje do kraja nedelje?

N1 Info  |  N1 Beograd
Razgovori između mađarskog MOL-a, NIS-a i i još "nekih zainteresovanih partnera", trebali bi da se završe do kraja nedelje, saopštila je danas nakon sastanka ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom.

O ovome razgovaramo sa mađarskim novinarom Gaborom Bodišem i profesorom fakulteta FEFA Goranom Radosavljevićem U Skupštini i dalje traje rasprava o Izmenama zakona o pravosuđu koje je predložio poslanik SNS Uglješa Mrdić. O ovim Zakonima i drugim aktuelnim temama gost je Zdravko Ponoš, predsednik stranke Srbija centar. U Novom Sadu se danas odlučuje o profesorki na Filozofskom fakultetu Jeleni Kleut - o zvanju u redovnu profesorku. Kleut je trpela pritiske
"Nismo još na cilju"! Đedović sa Sijartom o sudbini NIS-a: MOL nema skrivene namere

Prodaja NIS-a: Da li MOL postaje većinski vlasnik?

Mađarski ministar Sijarto: Laž je da MOL želi da ugasi Rafineriju, dogovorili smo povećanje udela Srbije u NIS-u

Zaharova nije želela da komentariše trenutne pregovore o prodaji NIS-a

Szijjarto: MOL pregovara o kupnji većinskog udjela u NIS-u

Đedović sa Sijartom o NIS-u i saradnji Srbije i Mađarske

Đedović Handanović: Cilj da se razgovori o obaveznom otkupu NIS-a između ruske strane i MOL-a završe do kraja nedelje

