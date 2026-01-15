Odbijen prigovor Jelene Kleut, ostaje bez posla na Filozofskom fakultetu

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Odbijen prigovor Jelene Kleut, ostaje bez posla na Filozofskom fakultetu

Prošireni sastav Senata Univerziteta u Novom Sadu odbio je prigovor vanredne profesorke Kleut na prvobitnu odluku Senata da ne bude izabrana za redovnu profesorku - što znači da ona ostaje bez posla na Filozofskom fakultetu.

Kleut za N1 kaže kako je očekivala ovakvu odluku proširenog senata, ali da ju je iznenadilo to što je glasanje bilo tajno što joj govori da članovi senata nisu spremni da imenom i prezimenom stanu iza svog glasa. “Čini mi se da je bilo jako važno delu rukovodstva Univerziteta u Novom Sadu i nekim dekanima da ovu odluku isteraju do okavog kraja, da mi vide leđa, da me odstrane iz akademske zajednice Univerziteta u Novom Sadu”, objašnjava Kleut. Profesorka objašnjava
