U Srbiji danas suvo vreme, temperatura do 13 stepeni

Razlikovaće se vreme između severa i ostatka zemlje.

Sever ostaje uglavnom oblačan i maglovit, dok će u centralnim i južnim krajevima biti promenljivo, uz sunčane intervale, a lokalno i pretežno sunčano. Na severu Srbije ovog jutra ima umereno mraza, temperatura se u Vojvodini kreće i do -6 stepeni, pa lokalno ima i poledice na putevima. Formirala se magla koja dodatno smanjene vidljvisot, pa se savetuje poseban oprez u saobraćaju. U ostatku Srbije ovog jutra osetno je toplije, uz temperaturu od 0 do čak 5 stepeni.