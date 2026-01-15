Đoković saznao put do titule na Australijan openu, čeka ga pakao

Nova pre 1 sat  |  Autor: Dušan Marković
Đoković saznao put do titule na Australijan openu, čeka ga pakao

Novak Đoković saznao je put do titule na Australijna openu gde će pokušati da osvoji konačno svoj 25. grend slem u karijeri.

Žreb za prvi grend slem sezone doneo je da su Novak Đoković i Janik Siner smešteni u istoj polovini žreba. Ako obojica prođu prilično kompleksne runde, moguće je da ćemo gledati pravi spektakl — njihov duel u polufinalu. Novak je smešten u donji deo žreba zajedno sa nekim od najopasnijih igrača današnjice, ali njegova iskustvo u Melburnu i neverovatna sposobnost da izvlači najbolje iz sebe u velikim mečevima daju mu veliku šansu da stigne duboko u turnir. Đokovića
Žreb za Australijan open: Siner neizbežan za Đokovića, Novak startuje protiv Martineza

Đoković protiv Martinesa u prvom kolu Australijan opena, Danilović protiv Venus Vilijams

Žreb za Australijan open: Đoković u polufinalu ide na Sinera, Olga Danilović u prvom kolu sa Venus Vilijams

Žreb za Australijan open! Novakov put ka 25. Grend slem tituli neće biti nimalo lak: Sinera nije uspeo da izbegne!

Žreb za AO: Nole u delu sa Sinerom, Olga i Đere sa legendama

Novak Đoković dobio žreb za Australijan open: Siner ga čeka u polufinalu, Alkaraz tek u finalu!

Ovo je žreb Karlosa Alkaraza i Janika Sinera na Australijan Opena: Nemaju Novaka Đokovića do polufinala

Žreb za Australijan open: Siner neizbežan za Đokovića, Novak startuje protiv Martineza

NBA - Velika noć Nikole Vučevića!

Vučevićev koš za pobedu i ulazak u istoriju NBA lige: 35 poena protiv Jute i mesto među 100 najboljih strelaca

Vukčević dvocifren u novom porazu Vašingtona od Klipersa

Đoković protiv Martinesa u prvom kolu Australijan opena, Danilović protiv Venus Vilijams

