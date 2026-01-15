Đoković saznao put do titule na Australijan openu, čeka ga pakao

Novak Đoković saznao je put do titule na Australijna openu gde će pokušati da osvoji konačno svoj 25. grend slem u karijeri.

Žreb za prvi grend slem sezone doneo je da su Novak Đoković i Janik Siner smešteni u istoj polovini žreba. Ako obojica prođu prilično kompleksne runde, moguće je da ćemo gledati pravi spektakl — njihov duel u polufinalu. Novak je smešten u donji deo žreba zajedno sa nekim od najopasnijih igrača današnjice, ali njegova iskustvo u Melburnu i neverovatna sposobnost da izvlači najbolje iz sebe u velikim mečevima daju mu veliku šansu da stigne duboko u turnir. Đokovića