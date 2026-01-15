Šta može Denver bez Jokića? Da ponovo šokira celu ligu

Košarkaši Denver Nagetsa nastavili su sa dobrim rezultatima i bez Nikole Jokića, pošto su u noći između srede i četvrtka savladali Dalas Maverikse rezultatom 118:109.

Tim iz Kolorada još jednom je pokazao da može da funkcioniše i bez najboljeg igrača sveta, dok je meč obeležila i nova povreda mladog asa Dalasa, Kupera Flega. Glavni dirigent igre Denvera bio je Džamal Marej, koji je ubacio čak 33 poena i preuzeo potpunu kontrolu nad ritmom utakmice. Veliku podršku imao je i u Eronu Gordonu, koji se uspešno vratio nakon povrede i završio duel sa 22 poena i šest skokova. Posebno raspoložen bio je i Pejton Votson, nedavno proglašen