Obustavljeno 800 pogubljenja u Iranu nakon Trampovog upozorenja

Politika pre 1 sat
Obustavljeno 800 pogubljenja u Iranu nakon Trampovog upozorenja

„Bićemo veoma uznemireni ako se nastave”

Oko osam stotina pogubljenja koja je trebalo da budu izvršena u Iranu otkazana su nakon upozorenja predsednika SAD Donalda Trampa vlastima u Teheranu da ne ubijaju demonstrante, saopštila je danas Bela kuća. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je na konferenciji za novinare da je Tramp danas informisan da je „800 pogubljenja koja su bila zakazana i trebalo da se izvrše juče obustavljeno”, prenosi CNN. Ona je dodala da Tramp pažljivo prati situaciju na terenu
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Predsednik SAD bdi nad Irancima, Bela kuća tvrdi da je Iran otkazao 800 pogubljenja nakon upozorenja Trampa, zaprećeno teškim…

Predsednik SAD bdi nad Irancima, Bela kuća tvrdi da je Iran otkazao 800 pogubljenja nakon upozorenja Trampa, zaprećeno teškim posledicama ako nastave

Dnevnik pre 14 minuta
Fon der Lajen: EU udvostručila investicije i podršku Grenlandu

Fon der Lajen: EU udvostručila investicije i podršku Grenlandu

N1 Info pre 1 sat
Bela kuća: Tramp prati situaciju, moglo bi biti teških posledica

Bela kuća: Tramp prati situaciju, moglo bi biti teških posledica

Politika pre 1 sat
Iran je otkazao 800 pogubljenja, Bela kuća: Tramp upozorio Teheran

Iran je otkazao 800 pogubljenja, Bela kuća: Tramp upozorio Teheran

Večernje novosti pre 49 minuta
"Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na Trampov stav": Amerika ne odustaje od ostrva

"Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na Trampov stav": Amerika ne odustaje od ostrva

Telegraf pre 54 minuta
Bela kuća: Evropski vojnici koji su stigli na Grenland ne brinu Trampa

Bela kuća: Evropski vojnici koji su stigli na Grenland ne brinu Trampa

Nova pre 2 sata
Portparolka Bele kuće: Trampu ne smetaju evropski vojnici na Grenlandu

Portparolka Bele kuće: Trampu ne smetaju evropski vojnici na Grenlandu

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranBela kućaCNNDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Vlada češkog tajkuna Andreja Babiša dobila poverenje parlamenta

Vlada češkog tajkuna Andreja Babiša dobila poverenje parlamenta

Danas pre 14 minuta
Ukrajina izvela napad na Severni tok. Najviši nemački krivični sud doneo odluku: Glavni saboter ostaje u pritvoru!

Ukrajina izvela napad na Severni tok. Najviši nemački krivični sud doneo odluku: Glavni saboter ostaje u pritvoru!

Blic pre 4 minuta
Šta Ukrajina može da očekuje od novog ministra odbrane?

Šta Ukrajina može da očekuje od novog ministra odbrane?

Danas pre 9 minuta
Tramp ipak dobio Nobelovu nagradu za mir. Šok na sastanku opozicione venecuelanske liderke i predsednika SAD: "To je znak…

Tramp ipak dobio Nobelovu nagradu za mir. Šok na sastanku opozicione venecuelanske liderke i predsednika SAD: "To je znak priznanja za njegovu posvećenost"

Blic pre 29 minuta
"Koža mora da se uzgaja u laboratorijama" Centar za kožu u Lozani radi bez odmora da pomogne pacijentima iz bara smrti: Već 15…

"Koža mora da se uzgaja u laboratorijama" Centar za kožu u Lozani radi bez odmora da pomogne pacijentima iz bara smrti: Već 15 osoba se javilo za transplantaciju

Blic pre 1 sat