Obustavljeno 800 pogubljenja u Iranu nakon Trampovog upozorenja

„Bićemo veoma uznemireni ako se nastave”

Oko osam stotina pogubljenja koja je trebalo da budu izvršena u Iranu otkazana su nakon upozorenja predsednika SAD Donalda Trampa vlastima u Teheranu da ne ubijaju demonstrante, saopštila je danas Bela kuća. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je na konferenciji za novinare da je Tramp danas informisan da je „800 pogubljenja koja su bila zakazana i trebalo da se izvrše juče obustavljeno”, prenosi CNN. Ona je dodala da Tramp pažljivo prati situaciju na terenu