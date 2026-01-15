Šta zna Relja šta je 650 evra

Radar pre 13 minuta  |  Milan Ćulibrk
Šta zna Relja šta je 650 evra

Ako je posle povišice prosečna penzija sada 484 evra, kako direktor Fonda PIO misli da je do kraja godine poveća za čak 34 odsto? Da oroči pare kod Dafiment banke, dok on lično ulaže u SNS-ov investicioni fond Vista Rica? Ili se uzda u „Alchajmera“

Najmlađi direktor Penzionog fonda u istoriji obećao je najstarijima nešto što nisu ni Aleksandar Vučić, ni Siniša Mali, da će narednu Novu godinu dočekati sa prosečnom penzijom od 650 evra. Relja Ognjenović prosto nije odoleo. A i što bi bio drugačiji od šefova? Ovoga puta nije želeo da bude samo „poštar“ i da 5. januara saopšti da su svima isplaćene decembarske penzije, uvećane za 12,2 odsto. „Mi smo postavili nove ciljeve i 2027. želimo da sačekamo sa prosečnom
"Neće dobaciti ni do Titovog nožnog nokta": O Vučićevoj tvrdnji da njegovo ime zna 20 odsto ljudi u Kini

„Neće dobaciti ni do Titovog nožnog nokta“: O Vučićevoj tvrdnji da njegovo ime zna 20 odsto ljudi u Kini

Danas pre 2 sata
Advokat Srulika Ajnhorna o tome zašto je saslušanje njegovog klijenta u Beogradu bilo „strogo poverljivo"

Advokat Srulika Ajnhorna o tome zašto je saslušanje njegovog klijenta u Beogradu bilo „strogo poverljivo“

Nova pre 5 sati
Advokat Srulika Ajnhorna o tome zašto je saslušanje njegovog klijenta u Beogradu bilo "strogo poverljivo"

Advokat Srulika Ajnhorna o tome zašto je saslušanje njegovog klijenta u Beogradu bilo "strogo poverljivo"

N1 Info pre 5 sati
Skupština završila rad za danas: Opozicija tvrdi da vlast pravi „palicu za odmazdu", SNS da novi zakoni štite Ustav

Skupština završila rad za danas: Opozicija tvrdi da vlast pravi „palicu za odmazdu“, SNS da novi zakoni štite Ustav

Nedeljnik pre 5 sati
Tepić: Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Tepić: Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

N1 Info pre 6 sati
Tepić (SSP): Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Tepić (SSP): Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Danas pre 6 sati
Advokat Srulika Ajnhorna za Danas o tome zašto je saslušanje njegovog klijenta u Beogradu bilo „strogo poverljivo"

Advokat Srulika Ajnhorna za Danas o tome zašto je saslušanje njegovog klijenta u Beogradu bilo „strogo poverljivo“

Danas pre 6 sati

Razlog za početak predizborne kampanje

Razlog za početak predizborne kampanje

Radar pre 13 minuta
Šta zna Relja šta je 650 evra

Šta zna Relja šta je 650 evra

Radar pre 13 minuta
Pritisci, ucene i naredbe

Pritisci, ucene i naredbe

Radar pre 13 minuta
Snimak koji je raznežio Srbiju: Na snežnom pragu kuće sede jedno do drugog: "Dušice medene" (video)

Snimak koji je raznežio Srbiju: Na snežnom pragu kuće sede jedno do drugog: "Dušice medene" (video)

Blic pre 8 minuta
U Valjevu privremeno obustavljeno grejanje zbog kvara u gradskoj toplani

U Valjevu privremeno obustavljeno grejanje zbog kvara u gradskoj toplani

Danas pre 23 minuta