Šta zna Relja šta je 650 evra

Ako je posle povišice prosečna penzija sada 484 evra, kako direktor Fonda PIO misli da je do kraja godine poveća za čak 34 odsto? Da oroči pare kod Dafiment banke, dok on lično ulaže u SNS-ov investicioni fond Vista Rica? Ili se uzda u „Alchajmera“

Najmlađi direktor Penzionog fonda u istoriji obećao je najstarijima nešto što nisu ni Aleksandar Vučić, ni Siniša Mali, da će narednu Novu godinu dočekati sa prosečnom penzijom od 650 evra. Relja Ognjenović prosto nije odoleo. A i što bi bio drugačiji od šefova? Ovoga puta nije želeo da bude samo „poštar“ i da 5. januara saopšti da su svima isplaćene decembarske penzije, uvećane za 12,2 odsto. „Mi smo postavili nove ciljeve i 2027. želimo da sačekamo sa prosečnom