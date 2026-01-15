Toplije vreme i sunčani intervali, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni

RTS pre 34 minuta
Ujutru se očekuje slab mraz, na severu zemlje biće pretežno oblačno ali suvo vreme. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni.

U Srbiji se tokom jutra očekuje slab mraz, ponegde i magla. Na severu se očekuje pretežno oblačno i suvo vreme. U ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima. Vetar je slabog intenziteta i južnog pravca. Najniža temperatura od -3 do 5 stepeni, a najviša od 6 do 12 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano vreme, a vetar slab i umeren. Najniža dnevna 5, a najviša temperatura 11 stepeni. U toku noći ka petku u Vojvodini se očekuje mestimično slaba kiša. Očekuje
Telegraf pre 1 sat
RTV pre 6 sati
Danas pre 5 sati
Moj Novi Sad pre 1 sat
RTS pre 34 minuta
Telegraf pre 1 sat
RTV pre 6 sati
Danas pre 5 sati