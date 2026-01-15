Toplije vreme i sunčani intervali, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni

Ujutru se očekuje slab mraz, na severu zemlje biće pretežno oblačno ali suvo vreme. Najviša dnevna temperatura 12 stepeni.

U Srbiji se tokom jutra očekuje slab mraz, ponegde i magla. Na severu se očekuje pretežno oblačno i suvo vreme. U ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima. Vetar je slabog intenziteta i južnog pravca. Najniža temperatura od -3 do 5 stepeni, a najviša od 6 do 12 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano vreme, a vetar slab i umeren. Najniža dnevna 5, a najviša temperatura 11 stepeni. U toku noći ka petku u Vojvodini se očekuje mestimično slaba kiša. Očekuje