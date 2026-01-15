Tramp: Zelenski glavna prepreka postizanju sporazuma, a ne Putin; šefica MMF-a u poseti Kijevu

Rat u Ukrajini – 1.422. dan. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski glavna prepreka rešavanju četvorogodišnjeg rata u Ukrajini, a da to nije Rusija. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva stigla je u Kijev na razgovore na visokom nivou.

Turska će rasporediti borbene avione u Estoniji i Rumuniji, u okviru NATO misija Turska planira da rasporedi borbene avione u Estoniji i Rumuniji, kao deo pojačanih misija vazdušne policije članica NATO, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane. Kako je saopšteno, Turska planira da sprovede četvoromesečno raspoređivanje u Estoniji između avgusta i novembra ove godine, nakon čega sledi još jedna rotacija u Rumuniji od decembra 2026. godine, do marta 2027. godine,