U Srbiji ujutro slab mraz, kasnije pretežno oblačno, temperature do 12 stepeni

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji jutro biti hladno uz slab mraz, ponegde i maglu, a tokom dana pretežno oblačno i suvo vreme na severu i promenljive vremenske prilike sa sunčanim intervalima u ostatku zemlje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, južnih pravaca, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 12 stepeni. U Novom Sadu će biti umereno do potpuno oblačno, suvo i toplo za ovaj ovaj period godine, uz slab južni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 11 stepeni. U narednih sedam dana na istoku Srbije biće oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, a od subote se očekuje manji pad temperatura u celoj zemlji, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini u osetnijem padu.
Danas pre 55 minuta
RTV pre 1 sat
Danas pre 55 minuta
