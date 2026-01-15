Danas oblačno i suvo, ujutru mraz i magla

Serbian News Media pre 5 sati
Danas oblačno i suvo, ujutru mraz i magla

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti promenljivo oblačno i suvo, sa mestimičnim mrazom i maglom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab vetar južnih pravaca, a najniža temperatura će biti od -3 do pet, dok se najviša očekuje od šest do 12 stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, suvo i toplo za ovaj period godine. Duvaće slab vetar južnih pravaca, a najniža temperatura će biti od jedan do pet, sa najvišom oko 11 stepeni.
Vojvodina na udaru vremenskog koktela! Magla se zadržava, mraz jača, a vetar pojačava osećaj hladnoće, RHMZ otkriva šta sledi…

Dnevnik pre 36 minuta
(Mape) Vreme za Bogojavljanje i Svetog Jovana: Debeli minus, sneg i pojava koja će dodatno da ohladi ionako ledeni vazduh!

Blic pre 2 sata
Vremenska prognoza za Zrenjanin od 15. do 21. januara

I Love Zrenjanin pre 4 sati
Vreme danas: Ujutro slab mraz, kasnije pretežno oblačno, temperature do 12 stepeni

Vesti online pre 5 sati
Oglasio se RHMZ: Evo kada nas čekaju nove snežne padavine i gde!

Telegraf pre 5 sati
Vremenska prognoza za Vranje do nedelje, 18. januara

OK radio pre 6 sati
Ujutru slab mraz, tokom dana toplije uz sunčane intervale

Glas Zaječara pre 5 sati
Treće osnovno tužilaštvo: Netačno da smo neefikasno radili, osnivanje novog tužilaštva bi imalo višestruke negativne posledice…

Insajder pre 15 minuta
Sloba Snajper osuđen zbog otmice devojke, tužilaštvo nezadovoljno kaznom

Radio 021 pre 16 minuta
Slobodan Milutinović "Snajper" osuđen na četiri i po godine, tužilaštvo najavilo žalbu

RTV pre 11 minuta
Slobodanu Milutinoviću Snajperu četiri i po godine za otmicu devojke: Tužilaštvo najavilo žalbu

Nova pre 5 minuta
Srušeni kandelabar kao upozorenje: Pešačka zona u Inđiji i dalje bez kontrole saobraćaja

In medija pre 25 minuta