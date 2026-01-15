Promena: Srbija i protiv Francuske u udarnom terminu

Sputnik pre 7 minuta
Promena: Srbija i protiv Francuske u udarnom terminu

Vaterpolisti Srbije igraće u petak protiv Francuske u novoformiranoj grupi na Evropskom prvenstvu, s tim što je došlo do promene termina. Prvobitni scenario bio je da prvoplasirani iz naše grupe i trećeplasirani iz Grupe A, igraju u petak od 15 sati i 30 minuta, ali kako je Srbija domaćin turnira, tako je meč pomeren u udarni termin od 20 i 30.

Uostalom, Delfini su sva tri dosadašnja meča, sa Holandijom, Španijom i Izraelom igrali u pomenutom terminu. Samim tim, ta praksa će biti nastavljena i u dvoboju sa Francuzima koji su završili kao trećeplasirani u Grupi A. Izabranike selektora Uroša Stevanovića u novoj grupi očekuju još tri meča. Prvi sa Francuzima, zatim sa Mađarskom i na kraju sa Crnom Gorom. Mađari su preneli svih šest bodova, Srbija pet, a Španija i Crna Gora po tri boda. Dve najbolje ekipe
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Srbija - Španija: Kreću i rukometaši! Pra prepreka - najteža!

Srbija - Španija: Kreću i rukometaši! Pra prepreka - najteža!

Kurir pre 3 minuta
Sa Španijom uzeo dva Eura, a sad veruje u Srbiju: Nema tu iznenađenja, dva puta ste nas dobili

Sa Španijom uzeo dva Eura, a sad veruje u Srbiju: Nema tu iznenađenja, dva puta ste nas dobili

Mondo pre 7 minuta
Srbija i Španija otvaraju Evropsko rukometno prvenstvo (RTS 1, 18.00)

Srbija i Španija otvaraju Evropsko rukometno prvenstvo (RTS 1, 18.00)

RTS pre 7 minuta
Italijani završila „pripreme“, Grčka i Hrvatska rivali za TOP 4

Italijani završila „pripreme“, Grčka i Hrvatska rivali za TOP 4

Sport klub pre 8 minuta
Srbija - Španija uživo prenos: Počinje Euro, "orlovi" nemaju pravo na grešku

Srbija - Španija uživo prenos: Počinje Euro, "orlovi" nemaju pravo na grešku

Mondo pre 8 minuta
Ključan datum za Veljka Paunovića i Srbiju: Sudbina srpske reprezentacije može da se odluči baš tada!

Ključan datum za Veljka Paunovića i Srbiju: Sudbina srpske reprezentacije može da se odluči baš tada!

Hot sport pre 33 minuta
Gde gledati meč Srbija – Španija? Odlučujuća bitka za „orlove“ odmah na startu Evropskog prvenstva

Gde gledati meč Srbija – Španija? Odlučujuća bitka za „orlove“ odmah na startu Evropskog prvenstva

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoCrna GoraHolandijaIzraelŠpanijaMađarskaFrancuskasport

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi od Salcburga u generalnoj probi za drugi deo sezone

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi od Salcburga u generalnoj probi za drugi deo sezone

RTV pre 7 minuta
Zlatibor proslavio Srpsku novu godinu koncertom na Trgu i tradicionalnim dočekom u Jablanici (VIDEO)

Zlatibor proslavio Srpsku novu godinu koncertom na Trgu i tradicionalnim dočekom u Jablanici (VIDEO)

Užice oglasna tabla pre 8 minuta
Nekadašnji centar Partizana pojačao Dubai

Nekadašnji centar Partizana pojačao Dubai

RTS pre 7 minuta
Zvezdina generalna proba nije uspela: Stanković protiv Salcburga video mane svog tima

Zvezdina generalna proba nije uspela: Stanković protiv Salcburga video mane svog tima

Mondo pre 7 minuta
Zvezda poražena od Salcburga na kraju priprema u Turskoj

Zvezda poražena od Salcburga na kraju priprema u Turskoj

Sputnik pre 7 minuta