Promena: Srbija i protiv Francuske u udarnom terminu

Vaterpolisti Srbije igraće u petak protiv Francuske u novoformiranoj grupi na Evropskom prvenstvu, s tim što je došlo do promene termina. Prvobitni scenario bio je da prvoplasirani iz naše grupe i trećeplasirani iz Grupe A, igraju u petak od 15 sati i 30 minuta, ali kako je Srbija domaćin turnira, tako je meč pomeren u udarni termin od 20 i 30.

Uostalom, Delfini su sva tri dosadašnja meča, sa Holandijom, Španijom i Izraelom igrali u pomenutom terminu. Samim tim, ta praksa će biti nastavljena i u dvoboju sa Francuzima koji su završili kao trećeplasirani u Grupi A. Izabranike selektora Uroša Stevanovića u novoj grupi očekuju još tri meča. Prvi sa Francuzima, zatim sa Mađarskom i na kraju sa Crnom Gorom. Mađari su preneli svih šest bodova, Srbija pet, a Španija i Crna Gora po tri boda. Dve najbolje ekipe