Grci šokirali Hrvate u neviđenoj drami u Beogradu: Videli smo neverovatan "brutaliti" nogom u glavu!

Vaterpolisti Grčke savladali su Hrvatsku sa 11:10 u poslednjoj utakmici grupe B na Evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu i tako su zauzeli prvo mesto u grupi i preneli su maksimalnih šest bodova u drugu fazu.

Hrvati će ostati na tri boda i imaće pakleno težak zadatak da se domognu polufinala, jer će u drugoj fazi imati faktički direktan duel sa Italijanima, koji su takođe izuzetno opasni, a imaju Grci su bolje otvorili meč, došli su do dva gola razlike, koju su čuvali i u drugoj deonici. Ipak, sve se zakomplikovalo u poslednjoj deonici, kada je Genidunas nogom udario u glavu vaterpolistu Hrvatske Žuvelu, zbog kojeg je sviran "brutaliti". Hrvati su do kraja meča imali