Grci šokirali Hrvate u neviđenoj drami u Beogradu: Videli smo neverovatan "brutaliti" nogom u glavu!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Grci šokirali Hrvate u neviđenoj drami u Beogradu: Videli smo neverovatan "brutaliti" nogom u glavu!

Vaterpolisti Grčke savladali su Hrvatsku sa 11:10 u poslednjoj utakmici grupe B na Evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu i tako su zauzeli prvo mesto u grupi i preneli su maksimalnih šest bodova u drugu fazu.

Hrvati će ostati na tri boda i imaće pakleno težak zadatak da se domognu polufinala, jer će u drugoj fazi imati faktički direktan duel sa Italijanima, koji su takođe izuzetno opasni, a imaju Grci su bolje otvorili meč, došli su do dva gola razlike, koju su čuvali i u drugoj deonici. Ipak, sve se zakomplikovalo u poslednjoj deonici, kada je Genidunas nogom udario u glavu vaterpolistu Hrvatske Žuvelu, zbog kojeg je sviran "brutaliti". Hrvati su do kraja meča imali
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Grci posle drame savladali Hrvatsku u Beogradu

Grci posle drame savladali Hrvatsku u Beogradu

RTS pre 14 minuta
Grčka posle drame savladala Hrvatsku i obezbedila prvo mesto u grupi

Grčka posle drame savladala Hrvatsku i obezbedila prvo mesto u grupi

Euronews pre 40 minuta
Hrvatska posle drame potopljena u Beogradu: Grčka u triler završnici izvojevala trijumf

Hrvatska posle drame potopljena u Beogradu: Grčka u triler završnici izvojevala trijumf

Kurir pre 39 minuta
Hrvatima se sve zakomplikovalo u Beogradu: Ovaj poraz može da ugasi san o polufinalu Evropskog prvenstva

Hrvatima se sve zakomplikovalo u Beogradu: Ovaj poraz može da ugasi san o polufinalu Evropskog prvenstva

Mondo pre 1 sat
(VIDEO) Grčka dobila triler protiv Hrvatske, preživela brutaliti!

(VIDEO) Grčka dobila triler protiv Hrvatske, preživela brutaliti!

Sport klub pre 39 minuta
Bolan poraz Srbije na startu Eura: Ceo meč smo topili minus, na kraju sami sebe pobedili

Bolan poraz Srbije na startu Eura: Ceo meč smo topili minus, na kraju sami sebe pobedili

Mondo pre 2 sata
Drama do poslednje sekunde - Hrvatska "potopljena" u Beogradu

Drama do poslednje sekunde - Hrvatska "potopljena" u Beogradu

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoHrvatskaGrčkaEvropsko prvenstvo u vaterpolu

Sport, najnovije vesti »

(Evroliga – tabela) Zvezda i dalje u plej-in zoni, Partizan na začelju

(Evroliga – tabela) Zvezda i dalje u plej-in zoni, Partizan na začelju

Danas pre 20 minuta
Veliki preokret Zvezde u Milanu: Crveno-beli savladali Armani

Veliki preokret Zvezde u Milanu: Crveno-beli savladali Armani

Danas pre 40 minuta
Milosavljev razočaran posle Španije: „Mislim da ekipa ono što sam ja bio uključen i što sam znao nije poslušala ni 10 odsto“…

Milosavljev razočaran posle Španije: „Mislim da ekipa ono što sam ja bio uključen i što sam znao nije poslušala ni 10 odsto“

Danas pre 1 sat
Dejan Stanković zadovoljan uprkos porazu Zvezde: „Ovaj nivo i pristup biće nam vodilja za dalje“

Dejan Stanković zadovoljan uprkos porazu Zvezde: „Ovaj nivo i pristup biće nam vodilja za dalje“

Danas pre 1 sat
Lindzi Von moli da joj se vrati ukradena oprema

Lindzi Von moli da joj se vrati ukradena oprema

Danas pre 2 sata