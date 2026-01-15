Loše vesti iz Milana pred Zvezdin meč, a tiču se Džoela Bolomboja

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs
Loše vesti iz Milana pred Zvezdin meč, a tiču se Džoela Bolomboja

Košarkaši Crvene zvezde u 22. kolu Evrolige gostuju Olimpiji iz Milana, a ovaj meč može biti i prekretnica kada je u pitanju dalji tok sezone u elitnom takmičenju.

Trenutno su Zvezda i Olimpija izjednačeni na tabeli na deobi 10. mesta, pa će poraženi završiti ispod crte plej-ina i zbog toga ovaj meč ima posebnu važnost, a posebno i jer je Zvezda ove sezone već poražena od Olimpije, koja bi u tom slučaju imala i bolji međusobni skor. Navijači Zvezde su se obradovali kada su videli da je Džoel Bolomboj na spisku putnika za Milano, ali on ipak neće igrati. Kako prenosi Meridian sport, centar Zvezde neće biti u protokolu, što je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vlade Đurović o Zvezdi: "Razgovarao sam sa nekim partizanovcima... Nažalost, od njega sam i ja digao ruke"

Vlade Đurović o Zvezdi: "Razgovarao sam sa nekim partizanovcima... Nažalost, od njega sam i ja digao ruke"

Telegraf pre 6 minuta
Zvezda porazom od lidera Bundeslige Austrije završila pripreme u Turskoj

Zvezda porazom od lidera Bundeslige Austrije završila pripreme u Turskoj

Danas pre 1 sat
Ovako su protekle Zvezdine pripreme sa Stankovićem – sve je ovo zagrevanje za Ligu Evrope

Ovako su protekle Zvezdine pripreme sa Stankovićem – sve je ovo zagrevanje za Ligu Evrope

Nova pre 41 minuta
"Ko ne može da izdrži, neka radi i čeka": Stanković posle poraza poslao nekoliko poruka igračima Zvezde

"Ko ne može da izdrži, neka radi i čeka": Stanković posle poraza poslao nekoliko poruka igračima Zvezde

Mondo pre 1 sat
Šta kažu navijači Zvezde posle poraza od Salcburga? Delije "zapalile" društvene mreže, jednog igrača su posebno kritikovali!…

Šta kažu navijači Zvezde posle poraza od Salcburga? Delije "zapalile" društvene mreže, jednog igrača su posebno kritikovali!

Kurir pre 1 sat
Prenos, Armani - Zvezda: Crveno-beli igraju važan meč u Evroligi!

Prenos, Armani - Zvezda: Crveno-beli igraju važan meč u Evroligi!

Večernje novosti pre 41 minuta
Stanković: Ovaj pristup i odnos biće nam vodilja nadalje

Stanković: Ovaj pristup i odnos biće nam vodilja nadalje

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaOlimpijaKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Teniska legenda navija za Đokovića: „Želim da vidim Novaka kako osvaja 25. Grend slem titulu – potrebno nam je da igra još…

Teniska legenda navija za Đokovića: „Želim da vidim Novaka kako osvaja 25. Grend slem titulu – potrebno nam je da igra još nekoliko godina“

Danas pre 1 sat
Srbija nije igrala loše, ali je pred eliminacijom

Srbija nije igrala loše, ali je pred eliminacijom

Danas pre 31 minuta
Rešen problem grejanja u Atletskoj dvorani

Rešen problem grejanja u Atletskoj dvorani

Danas pre 1 sat
Kreću odlučujuće bitke za medalju: Poznat raspored i šta je sve potrebno Srbiji da se plasira u polufinale

Kreću odlučujuće bitke za medalju: Poznat raspored i šta je sve potrebno Srbiji da se plasira u polufinale

Danas pre 2 sata
Srbija poražena od Španije na startu Evropskog prvenstva

Srbija poražena od Španije na startu Evropskog prvenstva

Newsmax Balkans pre 1 minut