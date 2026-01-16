Crna Gora razbijena u Areni!

Vaterpolisti Španije deklasirali su Crnu Goru u Beogradu (14:6), u prvom meču novoformirane grupe E na Evropskom prvenstvu.

Od samog starta je bilo jasno da će prva utakmica dana u Areni biti jednosmerna ulica. Španci su lako postizali golove, Crna Gora je već u prvoj četvrtini promašila i dva peterca, a ništa nije pomogao ni brzopotezni tajm-aut Dejana Savića. Pokušavao je kapiten Petar Tešanović na golu svojim odbranama, kojih je bilo ukupno 13, da ulije sigurnost kod saigrača, ali uzalud. Najefikasniji kod Španije su bili Alvaro Granados sa četiri, odnosno Pol Daura Gomes sa dva