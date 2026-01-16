Jović se muči u NBA ligi VIDEO

B92 pre 25 minuta
Jović se muči u NBA ligi VIDEO

Košarkaši Bostona savladali su Majami sa 119:114.

Tražili su izabranici Erika Spolstre izlaz iz krize na ovom susretu, međutim, doživeli su novi neugodan poraz na svom parketu. Iako su imali prednost tokom susreta, košarkaši Majamija su totalno potonuli u poslednjoj četvrtini, gde je eksplodirao Anferni Sajmons kod Seltiksa i kao zlatna rezerva potpisao trijumf gostiju. Ovo je bilo veče za zaborav Nikole Jovića – ubacio je samo tri poena za 15 minuta, a promašio je sve šuteve za tri, kao i tri slobodna bacanja od
