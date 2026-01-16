Najbolji - dobri, "klupirani" - vrlo dobri

B92 pre 1 sat
Košarkaši Crvene zvezde su savladali Olimpiju u Milanu rezultatom 104:96 u meču 22. kola Evrolige.

U pobedi se istakao Džordan Nvora sa 22 poena, pratili su ga Moneke i Batler sa 18, a Miler-Mekintajer je imao 15. Ipak, ono što se ne vidi kroz statitistku je učinak Nikole Kalinića, koji je u finišu sa par odličnih sekvenci trasirao put ka pobedi zajedno sa Batlerom. No, vaše ocene govore drugačije. Najbolje je ocenjen Donatas Motiejunas sa 4,46 iako je postigao svega dva poena i proveo devet minuta na parketu. Prati ga Dobrić sa 4,33 (0 poena), a tu je i
Košarka Crvena Zvezda Evroliga Nikola Kalinić

