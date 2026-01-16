Neočekivana drama u Areni pred Srbiju!

Vaterpolisti Mađarske savladali su Holandiju rezultatom 16:11 (4:4, 4:2, 3:4, 5:1), u meču novoformirane grupe E na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Mađarska je ostala maksimalna, prva je u grupi druge faze i ima ukupno devet bodova, dok je Holandija i matematički ostala bez šansi za polufinale, pretposlednja je u grupi sa jednim poenom. Najefikasniji kod Mađara bio je Gergo Fekete sa pet golova, dok je Vince Vigvari dodao četiri. Kod Holandije, sa po tri pogotka, to su bili Mart van der Vejden i Kas te Riele. Holanđani su pružili dobar otpor u prvom kvartalu (4:4), ali je do poluvremena Mađarska uspela da se