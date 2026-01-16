Čovek ušao u tunel u Beogradu i nestao. Vatrogasci i policija na nogama: Detaljno pretražuju područje ispod Pančevačkog mosta

Blic pre 2 sata
Čovek ušao u tunel u Beogradu i nestao. Vatrogasci i policija na nogama: Detaljno pretražuju područje ispod Pančevačkog mosta…

Pretraga se odvija sa obe strane tunela Detalji incidenta nisu poznati Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice uključeni su večeras u potragu za licem koje je, prema prijavi policije, peške ušlo u železnički tunel ispod Pančevačkog mosta.

Dojava je primljena u večernjim satima, nakon čega je zatražena asistencija vatrogasaca- spasilaca. Ekipe su na teren stigle u 20.40 časova i zajedno sa pripadnicima policije odmah započele potragu, piše Republika. Pretraga se odvija sa obe strane tunela - jedan deo ekipe ušao je u tunel sa strane Pančevačkog mosta, dok je drugi deo angažovan sa pravca Vukovog spomenika. Potraga je u toku, a za sada nema dodatnih informacija o pronalasku lica. ( Republika)
Blic pre 2 sata
Kurir pre 0 minuta
Blic pre 2 sata
Blic pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Blic pre 3 sata