Putevi I prioriteta prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda

Euronews pre 59 minuta  |  Autor: Tanjug
Putevi I prioriteta prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda
JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.19 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na državnim putevima drugog prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Novog Pazara i Užica. Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Putevi prvog prioriteta prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda

Putevi prvog prioriteta prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda

Insajder pre 14 minuta
Hitan apel svim vozačima: Oglasili se "Putevi Srbije" zbog leda i magle, ove deonice su najkritičnije

Hitan apel svim vozačima: Oglasili se "Putevi Srbije" zbog leda i magle, ove deonice su najkritičnije

Blic pre 25 minuta
AMSS: U nižim predelima mokri kolovozi, u višim predelima ima snega na putu

AMSS: U nižim predelima mokri kolovozi, u višim predelima ima snega na putu

N1 Info pre 44 minuta
Putevi prohodni, ali opasnost preti: Led, magla i odroni na brojnim deonicama, a zbog ovoga će vožnja biti još rizičnija

Putevi prohodni, ali opasnost preti: Led, magla i odroni na brojnim deonicama, a zbog ovoga će vožnja biti još rizičnija

Dnevnik pre 35 minuta
Putevi prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda: Teretnjaci na Horgošu i Batrovcima čekaju do pet sati

Putevi prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda: Teretnjaci na Horgošu i Batrovcima čekaju do pet sati

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vozači, budite spremni: Ovo su najrizičnije deonice zbog poledice, magle i učestalih odrona danas

Vozači, budite spremni: Ovo su najrizičnije deonice zbog poledice, magle i učestalih odrona danas

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarPutevi SrbijeSnegUžicesaobraćajprognozaZima

Politika, najnovije vesti »

Putevi prvog prioriteta prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda

Putevi prvog prioriteta prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda

Insajder pre 14 minuta
Osam godina od atentata na Olivera Ivanovića, počinioci i dalje nepoznati

Osam godina od atentata na Olivera Ivanovića, počinioci i dalje nepoznati

N1 Info pre 24 minuta
Hitan apel svim vozačima: Oglasili se "Putevi Srbije" zbog leda i magle, ove deonice su najkritičnije

Hitan apel svim vozačima: Oglasili se "Putevi Srbije" zbog leda i magle, ove deonice su najkritičnije

Blic pre 25 minuta
Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića

Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića

Vesti online pre 20 minuta
Predsednik Srbija centra: Brnabić je slagala

Predsednik Srbija centra: Brnabić je slagala

Danas pre 25 minuta