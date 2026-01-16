Putevi I prioriteta prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda

JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.19 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na državnim putevima drugog prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Novog Pazara i Užica. Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima