Putevi prvog prioriteta prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda

Insajder pre 3 sata
Putevi prvog prioriteta prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda

JP „Putevi Srbije“, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.19 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na državnim putevima drugog prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Novog Pazara i Užica.

Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Mačve, Novog Pazara, Užica i Vranja. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu IB-34 (Đerdapska klisura) i na putu IIA 221, deonica
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Oglasili se „Putevi Srbije“ zbog leda i magle: Ove deonice su najkritičnije

Oglasili se „Putevi Srbije“ zbog leda i magle: Ove deonice su najkritičnije

Zoom UE pre 23 minuta
Stanje na putevima: Mokri kolovozi u nižim, sneg u višim predelima Srbije – magla smanjuje vidljivost

Stanje na putevima: Mokri kolovozi u nižim, sneg u višim predelima Srbije – magla smanjuje vidljivost

Glas Zaječara pre 1 sat
AMSS: U nižim predelima mokri kolovozi, u višim predelima ima snega na putu

AMSS: U nižim predelima mokri kolovozi, u višim predelima ima snega na putu

Serbian News Media pre 2 sata
Hitan apel svim vozačima: Oglasili se "Putevi Srbije" zbog leda i magle, ove deonice su najkritičnije

Hitan apel svim vozačima: Oglasili se "Putevi Srbije" zbog leda i magle, ove deonice su najkritičnije

Blic pre 3 sata
AMSS: U nižim predelima mokri kolovozi, u višim predelima ima snega na putu

AMSS: U nižim predelima mokri kolovozi, u višim predelima ima snega na putu

N1 Info pre 3 sata
Putevi prohodni, ali opasnost preti: Led, magla i odroni na brojnim deonicama, a zbog ovoga će vožnja biti još rizičnija

Putevi prohodni, ali opasnost preti: Led, magla i odroni na brojnim deonicama, a zbog ovoga će vožnja biti još rizičnija

Dnevnik pre 3 sata
Putevi prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda: Teretnjaci na Horgošu i Batrovcima čekaju do pet sati

Putevi prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda: Teretnjaci na Horgošu i Batrovcima čekaju do pet sati

Newsmax Balkans pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeNovi PazarZaječarPutevi SrbijeSnegUžice

Politika, najnovije vesti »

Mali: Srbija dobija 56,5 miliona evra od Evropske komisije

Mali: Srbija dobija 56,5 miliona evra od Evropske komisije

N1 Info pre 28 minuta
"Dijalog Beograda i Prištine je u slobodnom padu" Gogić: Bez snažnije uloge SAD nema oporavka

"Dijalog Beograda i Prištine je u slobodnom padu" Gogić: Bez snažnije uloge SAD nema oporavka

Blic pre 28 minuta
Oglasili se „Putevi Srbije“ zbog leda i magle: Ove deonice su najkritičnije

Oglasili se „Putevi Srbije“ zbog leda i magle: Ove deonice su najkritičnije

Zoom UE pre 23 minuta
Stiže nam 56,5 miliona evra: Srbija dobila zvanično odobrenje EK za isplatu sredstava za reforme i rast

Stiže nam 56,5 miliona evra: Srbija dobila zvanično odobrenje EK za isplatu sredstava za reforme i rast

Blic pre 3 minuta
Mali: Srbiji još 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Mali: Srbiji još 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Radio sto plus pre 28 minuta