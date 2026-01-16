Stručnjak za N1 objašnjava: Kako bi ADNOC pomogao MOL-u u kupovini NIS-a i koliko Srbiji znači još pet odsto vlasništva

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Stručnjak za N1 objašnjava: Kako bi ADNOC pomogao MOL-u u kupovini NIS-a i koliko Srbiji znači još pet odsto vlasništva

Stučnjak za energetiku Željko Marković, govoreći o "fondu iz Emirata" u kontekstu pregovora MOL-a i Gaspromnjefta o kupovini Naftne industrije Srbije, ističe da je moguće da arapski ADNOC bude određena podrška mađarskoj naftnoj kompaniji.

Objasnio je i šta bi značilo kada bi Srbija imala 34 odsto u NIS-u i kako se će sve odraziti na cene goriva. U kontekstu pregovora između mađarskog MOL-a i Naftne industrije Srbije pominjala se i arapska naftna kompanija ADNOC kao potencijalni kupac, ali i - fond iz Emirata. "To je i dalje enigma (šta je tačno pomenuti fond). Čuli smo da MOL razgovara sa ADNOC-om o podršsci. To može da bude finansijska podrška ili zajednički dogovor. ADNOC je i manjinski vlasnik
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Pregovori o kupovini udela u NIS-u u završnoj fazi uz regionalnu integraciju tržišta i saradnju MOL-a i ADNOK-a

Pregovori o kupovini udela u NIS-u u završnoj fazi uz regionalnu integraciju tržišta i saradnju MOL-a i ADNOK-a

Naslovi.ai pre 2 sata
Pregovori oko NIS-a u završnoj fazi, Nikolić: MOL jeste dobro rešenje, kupovinom uvećava svoju veličinu

Pregovori oko NIS-a u završnoj fazi, Nikolić: MOL jeste dobro rešenje, kupovinom uvećava svoju veličinu

Euronews pre 2 sata
Sijarto: Povećanje udela Srbije u NIS-u matematički moguće

Sijarto: Povećanje udela Srbije u NIS-u matematički moguće

B92 pre 3 sata
Sankcije NIS-u: da li je Rusija proterana ili opstaje kroz Mađarsku?

Sankcije NIS-u: da li je Rusija proterana ili opstaje kroz Mađarsku?

Mašina pre 5 sati
Vučić: „Francuske kompanije angažovane na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji“

Vučić: „Francuske kompanije angažovane na nekim od najvažnijih projekata u Srbiji“

Serbian News Media pre 5 sati
Sankcije NIS-u: da li je Rusija proterana ili opstaje kroz Mađarske?

Sankcije NIS-u: da li je Rusija proterana ili opstaje kroz Mađarske?

Mašina pre 6 sati
Vučić: Nisu laki razgovori sa MOL-om, verujem da će biti sve u redu

Vučić: Nisu laki razgovori sa MOL-om, verujem da će biti sve u redu

RTS pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MađarskaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarstvo poljoprivrede: Vlada Srbije usvojila uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede: Vlada Srbije usvojila uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Danas pre 3 sata
Zbog geopolitičkih tenzija u svetu pale evropske akcije

Zbog geopolitičkih tenzija u svetu pale evropske akcije

Politika pre 6 minuta
Vlada Srbije: Bela tehnika i kućni aparati za one koji su 12. januara proglasili vanrednu situaciju

Vlada Srbije: Bela tehnika i kućni aparati za one koji su 12. januara proglasili vanrednu situaciju

N1 Info pre 1 sat
Zbog posledica snežnog nevremena Vlada naložila Elektrodistribuciji hitnu sanaciju mreže, bela tehnika i kućni aparati za…

Zbog posledica snežnog nevremena Vlada naložila Elektrodistribuciji hitnu sanaciju mreže, bela tehnika i kućni aparati za opštine koje su proglasile vanrednu situaciju

Insajder pre 1 sat
Predsednica Sindikata Opstanak: „Ministar nam saopštio da je u martu Vlada obezbedila novac za naše plate, mi ga nismo dobili“…

Predsednica Sindikata Opstanak: „Ministar nam saopštio da je u martu Vlada obezbedila novac za naše plate, mi ga nismo dobili“

Forbes pre 1 sat