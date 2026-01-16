Jović postigao tri poena u porazu Majamija od Bostona

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Norman Pauel sa 26 poena, dok su Bem Adebajo i Tajler Hiro dodali po 22 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović je za 15 minuta igre zabeležio tri poena (1/6 šut iz igre), pet skokova, ukradenu loptu i blokadu. U ekipi Bostona najefikasniji je bio Anfirni Sajmons sa 39 poena, dok je Džejlen Braun dodao 27 poena. Majami je osmi na tabeli Istočne konferencije sa skorom 21/20, dok je Boston drugi sa 25 pobeda i 15 poraza. Oklahoma je na gostujućem terenu pobedila Hjuston 111:91, i zabeležila peti uzastopni trijumf. Najefikasniji u