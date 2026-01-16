Da li je Kalinićev potez protiv Zeka Ledeja doneo Zvezdi pobedu protiv Olimpije?

Uspela je Crvena zvezda da "otme" pobedu protiv Olimpije iz Milana i nadoknadi 13 poena zaostatka, te sjajnom igrom u poslednjoj deonici slavi rezultatom 104:96! Gubili su crveno-beli i sa 11 poena razlike na startu četvrte četvrtine (83:72), da bi prednost počela da se topi i u jednom trenutku, posle trojke Džereda Batlera, na semaforu je stajalo 85:83 za srpski tim. Od tog trenutka krenula je rezultatska klackalica, gde smo na dva i po minuta do kraja videli