‘Beograde, da li nas čuješ’: Meseci protesta ispred srpske crkve u Klivlendu

BBC News pre 55 minuta | Slobodan Maričić - BBC novinar

Privatna arhiva

Srpske i američke zastave tri meseca zajedno se vijore na protestima ispred pravoslavnog Sabornog hrama Svetog Save u gradu Klivlendu.

„Pomozite nam da spasemo našu crkvu“, „moć bez pravde je tiranija“ i „Beograde, da li nas čuješ“ samo su neki od transparenata koje nose nezadovoljni vernici.

Umesto na liturgiji, već 12 sedmica nedeljna jutra provode ispred crkve u saveznoj državi Ohajo.

„Komplikovana je i kompleksna priča", kaže 36-godišnja Nina Marković, jedna od demonstrantkinja, na početku razgovora za BBC na srpskom.

Pojedini parohijani, nezadovoljni radom crkvenog odbora, mesecima postavljaju pitanja o procedurama i finansijskoj situaciji u njihovoj crkvi i čitavoj istočnoameričkoj eparhiji, na čijem čelu je od 2016. vladika Irinej Dobrijević.

„Žalili smo se, ne samo zato što nismo dobili transparentnost i odgovore na pitanja, već zato što mislimo da se krše neki zakoni - i crkveni i svetovni", naglašava Marković.

Zbog toga su pisali i Sinodu, kao najvišem organu Srpske pravoslavne crkve (SPC), i patrijarhu Porfiriju.

Međutim, do protesta je došlo tek posle smene Dragoslava Kosića sa pozicije sveštenika i paroha njihove crkve u saveznoj državi Ohajo.

„Ok, ne sviđaju ti se naša pitanja, nikakav problem, ali ne možete tek tako, bez ikakvog razloga, razrešiti dobrog sveštenika", kaže Marković.

„Ni krivog, ni dužnog, sve iz osvete prema nama", dodaje 60-godišnja Branka Mudrinić, takođe jedna od demonstrantkinja, za BBC na srpskom.

Iz istočnoameričke eparhije do trenutka objavljivanja teksta nisu odgovorili na pitanja BBC-ja na srpskom, kao ni vladika Irinej na poruku za izjavu.

Prethodno su za američke medije naveli da se „u skladu sa kanonskim ustrojstvom SPC, svaka parohija nalazi pod nadzorom njenog eparhijskog arhijereja“.

To podrazumeva „postavljanje i premeštaj sveštenstva radi dobra crkve“, tako da je episkop Irinej „odlukom o promeni sveštenog rukovodstva u crkvi izvršio redovno njegovo nadzorno pravo“, rekli su iz eparhije.

Demonstrante optužuju da „narušavaju mir i poredak u parohiji“ i „pokušavaju da privuku medijsku pažnju kako bi promovisali njihove stavove, na štetu ugleda saborne i Srpske pravoslavne crkve“.

Privatna arhiva

O protestima

„Bez dozvole ste na ovom posedu", kaže policajac okupljenima na jednom od protesta ispred Sabornog hrama Svetog Save.

„Morate da idete - ne želim da vas uhapsim, ali ako budem morao to ću i učiniti", dodao je.

Na snimku tog razgovora, objavljenom u lokalnim medijima, po policajcu umotanom u kapu i šal je jasno da na protestu bilo veoma hladno.

Kakvo god bilo vreme, po kiši ili snegu, demonstranti su nedeljom bili ispred crkve.

Na jednom od skupova su sprečili sveštenika da obavi liturgiju.

„Sve je krenulo tako što su počeli da blokiraju ulaz u hram", kaže Dragan Vuković, novi sveštenik Sabornog hrama Svetog Save, za BBC na srpskom.

„U crkvenim krugovima je to presedan", dodaje.

Demonstranata, kako kaže, „nekad bude 20, nekad 60", u parohiji od „oko 1.000 članova i 300 porodica".

„Mnogi se drže po strani, čekajući da se sve stiša", smatra Vuković.

Crkva Svetog Save je u međuvremenu odlučila da „iz bezbednosnih razloga zameni sve spoljne i pojedine unutrašnje brave", a policija tokom nedeljnih skupova sprečava demonstrante da priđu crkvenom imanju.

Iz crkve ih optužuju za „verbalne napade na policiju i članove crkvenog odbora".

„Pritom, većina uopšte ne pripada našoj crkvi, nego dolaze iz drugih mesta", kaže 31-godišnji Stefan Nikolić, koji radi u administraciji crkve Svetog Save, za BBC.

Jedna osoba je privedena zbog narušavanja javnog reda i mira, saopštila je policija Parme, klivlendskog predgrađa u kom se hram nalazi.

Pojedinim demonstrantima je izrečena i mera zabrane prilaska crkvi.

„Svi mogu da učestvuju na bogosluženjima i da se pričešćuju, jedino je zabranjeno blokiranje ulaza u crkvu", kaže sveštenik Vuković.

Ali demonstranti su ljuti.

„Da je sve bilo kako treba, da je (sveštenik Kosić) morao iz crkvenih razloga da ide u drugu parohiju ili zato što nije dobro obavljao posao, ne bi uopšte bio problem - bilo bi nam žao, ali bismo prihvatili, moramo", kaže Marković.

„Ali problem je način na koji je to urađeno."

Ako treba, naglašava, neka Sinod pošalje komisiju, da „sve strane iznesu šta imaju, pa nek oni kažu ko je u pravu".

„Nije nam cilj da se napravi skandal za Srpsku pravoslavnu crkvu ili za vladiku, već da nas čuju oni do kojih ovo treba da dođe", dodaje Marković, izabrana 2024. za predsednicu crkvenog odbora, ali je tu odluku poništio vladika Irinej.

Kao poseban razlog nezadovoljstva demonstranti ističu pitanje novca prikupljenog na donatorskoj večeri 2023. za manastir Marča u Ohaju.

„Nestalo je više od 75.000 dolara, niko ne zna gde su", tvrdi Marković.

Iz eparhije na pitanje BBC-ja o tom novcu takođe nisu odgovorili.

To nije jedini problem, naglašava Marković.

Tvrdi i da je dečiji kamp Sveti Sava - koji SPC organizuje - u velikim dugovima, kao i da je na računu eparhije iz godine u godinu sve manje novca, koji „nestaje na sve strane".

„Kada sam videla šta se dešava bila sam zapanjena, ali i dalje imamo mogućnost da izvučemo eparhiju, manastire, groblja i kampove iz finansijskih problema".

Međutim, kako kaže, umesto da se episkop „obrati narodu i kaže 'ljudi moji, sve je puklo, daj da pomognemo crkvi i dignemo eparhiju gde treba da bude', on se okružio malom grupom ljudi kojima jedino veruje i ne reaguje ni na šta".

Privatna arhiva

Privatna arhiva

Ko je episkop Irinej Dobrijević

Rođen je 1955. u Klivlendu

Svetovno ime mu je Mirko Dobrijević, a poslednjih meseci bio je poznat kao jedan od šestorice episkopa SPC koji su podržali studentske zahteve posle pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu

Roditelji su mu posle Drugog svetskog rata stigli u Ameriku, koju je za Politiku 2007. nazivao „domovinom, a srpski identitet i pravoslavlje - otadžbinom"

Posle osnovnog obrazovanja u Klivlendu, upisuje Akademiju za likovnu umetnost, od 1975. do 1979. pohađa teološku Akademiju Svetog Tihona u Pensilvaniji. Magistrirao je na Pravoslavnoj bogoslovskoj akademiji Svetog Vladimira u Njujorku", piše u zvaničnoj biografiji, prenosi Istinomer

Predavao je na Univerzitetu Lojola u Čikagu, kao i na Teološkom fakultetu SPC u Beogradu i bio jedan od urednika „Staze pravoslavlja“, zvanične publikacije SPC u SAD i Kanadi. Kao izvršni direktor Kancelarije SPC u SAD, zadužen za spoljne odnose crkve, stekao je „veliko iskustvo crkvene diplomatije", kaže

Sveštenik monah postao je 27. januara 1995. godine, upravo u Sabornoj crkvi Svetog Save u Ohaju

U maju 2006. izabran je za episkopa Eparhije australijsko-novozelandske, a u maju 2016. za episkopa Eparhije istočnoameričke

Politika je 2007. pisala o utisku da nije „svesrdno prihvaćen u Crkvi“, na šta je on odgovorio da „nije iz tipičnog stereotipnog kalupa srpskog sveštenika ili episkopa". O sebi kaže da je „pravoslavac i Srbin od glave do pete", ali da je „rođen, odrastao i školovan na Zapadu, što, naravno, čini svoje"

Prvi deo višednevne radne posete patrijarha Porfirija SAD iz 2023. obeležilo je vidno odsustvo nadležnog episkopa istočnoameričkog Irineja, pisao je Danas, pominjući nesporazume Patrijaršije i američkih vladika

Privatna arhiva

Privatna arhiva

Šta dalje?

Dok demonstranti zahtevaju povratak smenjenog sveštenika Rosića, Saborni hram Svetog Save priredio je 11. januara novogodišnji ručak i svečanu dobrodošlicu novom svešteniku Draganu Vukoviću i njegovoj porodici.

„Na blagoslovenom događaju, u duhu vere, zajedništva i bratske ljubavi“ okupilo se više od 150 parohijana, koji su iskazali podršku novom pastiru naše zajednice", piše na sajtu eparhije.

„Za zajedničkom trpezom osetila se praznična radost, toplina bratskog susreta i nada u novi početak“.

Vuković kaže da samo „želi mir i da se sve bez pompe reši u okviru zajednice".

Demonstrantima je po dolasku, kako kaže, poručio da „nije došao bagerom ili tenkom, niti želi da kranovima nešto ruši", već da je tu da služi liturgiju.

Ona je, ističe, iznad svega - naziva je „srcem crkve" i po značaju je poredi sa disanjem i hranom - i ne sme se blokirati, dodaje.

„Imamo svi pravo da izražavamo mišljenje, da se slažemo ili ne slažemo sa nečim i protestujemo, ali za sve postoji i mesto i vreme", navodi Vuković.

„Hiljadu puta sam rekao da su vrata crkve otvorena svima - pretvorite ljutnju i nezadovoljstvo u molitvu, dođite u hram i, ako je volja božija, možda se vaš sveštenik i vrati."

Demonstranti u međuvremenu poručuju da od protesta neće odustati.

„Stajaćemo na ulici 110 nedelja ako treba", naglašava Branka Mudrinić.

Kaže da je „iscrpljena, razočarana i ljuta, ali najviše slomljenog srca“.

Srpsku pravoslavnu crkvu naziva „živim otkucajem srca našeg naroda, njegovog identiteta, sećanja i kontinuiteta“.

„Kada se poverenje u upravljanje tom svetom ustanovom naruši, osećam se kao da je deo našeg kolektivnog duha ugrožen, a ćutanje ili skretanje pažnje kad se postavljaju direktna pitanja samo produbljuje ranu.

„Ostavlja nas da se osećamo nečujno, necenjeno i ponekad kažnjeno zato što smo dovoljno marile da progovorimo."

Zbog toga, ističe, toliko boli aktuelna situacija i smena oca Dragoslava.

„Odbijam da budem ućutkana zato što su moja pitanja opravdana i nezgodna.

„Osećam odgovornost da nastavim da govorim, baš iz ljubavi prema crkvi", zaključuje Mudrinić.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.17.2026)