"Tim putem retko ko ide" Dve misterije nakon pronalaska tela Milice (25): Nestala kod komšijine kuće, nađena pored auto-puta kilometrima dalje

Telo Milice Asanović otkriveno je oko 7 kilometra od raskrsnice gde je poslednji put zabeležena na snimku Okolnosti njenog stradanja trenutno nisu jasne: da li se radilo o nasilju ili je nesrećno zalutala Milica Asanović (25) nađena je posle sedam i po dana potrage u blizini autoputa Niš - Leskovac danas oko 16 sati.

Policija je potvrdila da je nađeno žensko telo, ali pre završetka uviđaja nije moglo da se tvrdi da se radi zaista o njoj. Milica Asanović je iz sela nestala 9. januara oko podne, a danas je nađeno telo oko sedam kilometra od raskrsnice gde je ju kamera poslednji put snimila. Za sada se ne zna kako je nastradala, odnosno, da li je u pitanju nasilje ili je zalutala i smrzla se u njivi pored autoputa. Ona je nađena kod jedne ograde pored autoputa, pa je za sada prava
