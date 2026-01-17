(VIDEO) Nemanja Vidić gledao derbi Mančestera sa Aleksom Fergusonom i čuvenim doktorom

Fudbaleri Mančester junajteda savladali su ekipu Mančester sitija rezultatom 2:0 u derbiju 22. kola Premijer lige, a meč su uživo iz lože posmatrali i legendarni trener tog tima ser Aleks Fergunson, te čuveni štoper i reprezentativac Srbije Nemanja Vidić.

Njima je društvo pravio i poznati hirurg Vladimir Dugalić koji je atmosferu sa stadiona podelio i na društvenom mreži Instagram. „Crveni đavoli" su dominirali na utakmici na kojoj im je poništeno čak tri gola iz ofsajda, a sa klupe ih je predvodio bivši igrač Fergusona i saigrač Nemanje Vidića, Majkl Kerik.