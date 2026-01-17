Milenković i "šumari" sapleli Arsenal

Fudbaleri Notingem Foresta i Arsenala remizirali su rezultatom 0:0, u meču 22. kola Premijer lige.

Značajan doprinos u redovima "šumara" dao je Nikola Milenković, koji je odigrao čitavu utakmicu. Arsenal uspeo da iskoristi poraz Sitija u mančesterskom derbiju kao što se nadao i sada ima 50 bodova, sedam više od "građana", ali i od Aston Vile, koja ima meč manje. Forest je tek 17. na tabeli sa 22 boda, pet više od Vest Hema, koji je prvi ispod crte u opasnoj zoni. Tim Mikela Artete je bio bolji na "Siti Graundu", propustio je nekoliko vrlo dobrih šansi, za