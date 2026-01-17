Putevi Srbije upozorili vozače na poledicu i maglu, savetuje se oprezna vožnja

Zbog magle i poledice na putevima vozačima se savetuje oprezna vožnja, navodi se u hitnom saopštenju Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (JPPS).

Na severu Banata, na pojedinim delovima zbog pojave magle vidljivost je smanjena na 150 metara. Magle ima na putnim pravcima: I B-13 Čoka - Kikinda - Bašaid - Melenci - Zrenjanin (kružna raskrsnica industrijska zona Zrenjanina), I B-15 Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz Nakovo, I B-21 Ivanjica - Javor, I B-30 Buk - Radočelo II A-117 Novi Bečej - Bašaid - Banatsko Karađorđevo, II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana i